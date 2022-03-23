51 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ18% في بنكى الأهلى ومصر

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، اجتذاب حصيلة بقيمة 51 مليار جنيه خلال اليومين السابقين من طرح شهادة الـ18%، والتي تمنح عائدًا يصرف شهريًا.

وقالت مصادر في بنك مصر، إن البنك جذب حصيلة بقيمة 14 مليار جنيه من شهادة الـ18% خلال يومين من طرحها،.

من جانبه، أعلن يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات له، أن مصرفه جذب حصيلة بقيمة 37 مليار جنيه من الشهادة مرتفعة العائد.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر.