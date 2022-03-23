أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

تصدرت أسعار الذهب اهتمام المواطنين في الساعات القليلة الماضية، عقب اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من مارس 2022 تراجعا وهبوطا كبيرا بنحو 80 جنيها مرة واحدة، بعدما سجل زيادة بنحو 115 جنيها خلال تعاملات الثلاثاء.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في السوق المحلي الأسابيع الماضية، تأثرا بسعر المعدن على المستوى العالمي قبل أن تقفز بشكل أكبر خلال اليومين الماضيين مع هبوط سعر الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 673 جنيها للجرام.

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 866 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21، 1010 جنيهات للجرام.

كما هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1154 جنيها للجرام.

أسعار الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8080 جنيها، والذي يساوي قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عالميًا خلال جلسة اليوم الأربعاء، 1917 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.21%، في الساعة 9:09 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.