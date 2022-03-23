سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.13 دولار



ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الثلاثاء بواقع 1.13 دولار، وذلك وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وحسب "المؤسسة" سجل برميل النفط الكويتي في تعاملات الأمس 113.74 دولار، مقابل سعره في تداولات الاثنين البالغ 112.61 دولار للبرميل.

الأمر كان مختلفًا في الأسواق العالمية حيث انخفضت الأسعار عند تسوية تعاملات الأمس مع مع ترقب الأسواق لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر واردات روسيا من النفط في ظل المخاوف حول ضعف الإمدادات العالمية، مع انقسان وزراء خارجية دول الاتحاد بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي.

يأتي ذلك مع تحذير نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين أن صادرات النفط من روسيا وكازخستان قد تنخفض بما يصل إلى مليون برميل بسبب العاصفة التي أثرت على خط أنابيب بحر قزوين.

وعند التسوية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا لتبلغ 115.48 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا ليبلغ 111.76 دولار.