أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-3-2022.. أداء متباين

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.



بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.29 للشراء، 20.46 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس 20.20 للشراء، 20.42 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.





ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، سعر 20.29 للشراء، 20.46 جنيه للبيع، مقابل سعره بتعاملات أمس 20.20 للشراء، 20.42 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.38 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 24.18 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 58.28 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 58.32 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





