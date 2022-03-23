أوكرانيا: مساحة المحاصيل الزراعية قد تنخفض إلى النصف



قال وزير الزراعة الأوكراني رومان ليشتشينكو يوم الثلاثاء، إن مساحة المحاصيل الربيعية في أوكرانيا قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام من مستويات 2021، إلى نحو 7 ملايين هكتار مقابل 15 مليون هكتار كانت متوقعة قبل الحرب.

أوكرانيا منتج ومصدر زراعي عالمي رئيسي، وقد تؤدي الحرب إلى انخفاض حاد في محصول 2022 والصادرات في موسم 2022/23 القادم.

تشمل المحاصيل الربيعية الحبوب مثل الشعير والذرة، بالإضافة إلى محاصيل أخرى مثل بنجر السكر وعباد الشمس وفول الصويا.

وقال ليشتشينكو لرويترز "الخطة المعدلة تبلغ حاليا سبعة ملايين هكتار، سيكون هناك قدر أقل من الذرة، ولدينا مخزون كبير من الذرة، وكيفية تصديرها فيما بعد مسألة صعبة للغاية".

وأضاف ليشتشينكو إن المزارعين يمكن أن يزرعوا ما يصل إلى 3.3 مليون هكتار من الذرة هذا العام مقابل 5.4 مليون هكتار في عام 2021.

وأشار ليششينكو إلى أن المزارعين زرعوا ما مجموعه 6.5 مليون هكتار من القمح الشتوي لحصاد عام 2022، لكن المساحة المحصودة قد لا تزيد عن 4 ملايين هكتار بسبب الحرب في العديد من المناطق الأوكرانية.

وقال الوزير الأوكراني "اليوم، أصبحت قضية الأمن الغذائي في المقدمة".

كانت أوكرانيا قد حصدت رقمًا قياسيًا قدره 84 مليون طن من الحبوب في عام 2021 وتوقعت في البداية شحن 65 مليون طن من الحبوب للخارج، بما في ذلك 25.3 مليون طن من القمح و40 مليون طن من الذرة.

قالت شركة APK-Inform للاستشارات الزراعية الأوكرانية في نهاية هذا الأسبوع، إن تصدير القمح لن يتجاوز 18.3 مليون طن هذا الموسم ويمكن بيع 200 ألف طن فقط من السلعة في الفترة من مارس إلى يونيو.

وأوقفت أوكرانيا بالفعل صادراتها من الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية بسبب الحرب.

وقال ليششينكو إن الحكومة تدرس رفع شرط تراخيص تصدير الذرة وزيت الزيتون لأن مخزوناتها كافية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي للبرلمان الإيطالي يوم الثلاثاء إن هجوم روسيا على أوكرانيا ينطوي على خطر إحداث مجاعة في دول حول العالم





