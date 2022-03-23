ارتفاع ثقة المستهلكين في تركيا 1.3% في مارس





أظهرت بيانات رسمية الأربعاء 23 مارس ارتفاع ثقة المستهلكين الأتراك 1.3% إلى 72.5 نقطة في مارس، وذلك بعد تراجعها الشهر الماضي ومتجاهلة أي تأثير للصراع في أوكرانيا.

وبلغت ثقة المستهلكين الأتراك انخفاضا قياسيا في ديسمبر بسبب تراجع قيمة الليرة.

وكانت قد هوت في 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم شهدت انتعاشا بدأت في التراجع عنه في أكتوبر العام الماضي.

وتشير قراءة مؤشر ثقة المستهلكين دون 100 نقطة إلى توقعات متشائمة بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.

وفي فبراير سجل المؤشر 71.2 نقطة.