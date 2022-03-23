سميرة أحمد تتصدر "ترند" جوجل عقب ظهورها في "صاحبة السعادة"

تصدرت الفنانة القديرة سميرة أحمد اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة".

سميرة أحمد

وحلت سميرة أحمد ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية Dmcمساء أمس الثلاثاء، حيث كشفت العديد من التفاصيل الفنية والشخصية.

عمل سميرة أحمد مع كبار الفنانين

وكشفت النجمة الكبيرة سميرة أحمد تفاصيل عملها مع كبار الفنانين، على رأسهم فريد شوقى وفؤاد المهندس وأنور وجدى وسعاد حسنى، كما تحدثت عن كواليس فيلمها الدينى "الشيماء"، الذي حقق نجاحا كبيرا ولايزال يحظى بمشاهدات عالية عند عرضه.

سميرة أحمد وفيلم الشيماء

وأعربت سميرة أحمد عن فخرها بفيلم الشيماء، مؤكدة بكاءها حال مشاهدتها للفيلم، حيث ترى أنه أفضل الأفلام الدينية اللى أخرجها حسام الدين مصطفى.

أغاني فيلم سميرة أحمد الشيماء

وأوضحت سميرة أحمد أن أغاني فيلم "الشيماء" بصوت المطربة العظيمة سعاد محمد، مضيفةً: "كانوا بيستضيفونى عشان أغنى أغانى الشيماء، كانوا فاكرين إنى أنا اللى غنيت".

سميرة أحمد وامرأة من زمن الحب

وأشارت سميرة أحمد خلال استضافتها في "صاحبة السعادة" إلى أن مسلسل "امرأة من زمن الحب" كتب لفاتن حمامة لكنها لم تقدمه فوافقت عليه مضيفةً: "شفت كريم عبد العزيز فى "اضحك الصورة تطلع حلوة"، عجبنى وكلمت والدته عشان يشتغل معايا، لكنه كان فى إسكندرية، ساب إسكندرية وجه بسرعة، ولغاية دلوقتى يقول: أنا مانساش فضل مدام سميرة".

سميرة أحمد تختار كريم وياسمين عبدالعزيز

وأكدت سميرة أحمد اختيارها لياسمين عبدالعزيز للعمل معها في المسلسل، بعدما شاهدتها في أحد الإعلانات، إلا أنهم أحضروا لها فتاة تسمى ياسمين غيرها، لكنها أصرت على ياسمين عبدالعزيز".