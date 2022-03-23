الليلة.. خبراء دوليون في حوار خاص عبر قناة مدرستنا للحديث عن تطوير المنظومة التعليمية

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
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تبث قناة مدرستنا الليلة الساعة الثامنة مساءً الجزء الثاني من حوار الخبراء الدوليين وأساتذة تطوير التعليم في عدد من دول العالم للحديث عن تجربة تطوير المنظومة التعليمية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويذاع حوار الخبراء الدوليين في برنامج جروب الماميز، عبر قناة مدرستنا 2 في تمام الساعة 8 ويعاد اللقاء عبر قناة مدرستنا 1 في تمام الساعة العاشرة مساء.

يأتي هذا الحوار لتوضيح مفاهيم التعلم الجديدة وكيفية رؤية الخبراء الدوليين لتجربة تطوير التعليم في مصر وتحديات التطوير خاصة في ظل جائحة كورونا

 

وخصص برنامج جروب الماميز بقناة مدرستنا 2 حلقتين عن تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والأساليب الجديدة المتبعة في طرق تقييم الطلاب وتطوير المناهج مما حظي بإشادات دولية وقفزة في مؤشر المعرفة العالمي.

فيما حظي الجزء الأول من لقاء الخبراء الدوليين ردود فعل إيجابية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج ديسكفري بتشيد بتعليم مصر  مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة

و أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية مارتي كيرل بتجربة تطوير التعليم في مصر، قائلًا إنه تم العمل مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج على تطوير الكتب الدراسية، لافتًا أن الطلاب المصريين من أذكى الطلاب في العالم، وتابع: نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت ضمن قطاع التعليم والتوجيه لمدة 30 عاما وأحد أوائل الطلاب لدينا كان مصريا

وأشاد مارتي كيرل المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية، بقناة مدرستنا التعليمية في توصيل مفاهيم التعليم الجديدة لأولياء الأمور والطلاب والتفاعل للتحول لمجتمع متعلم، لافتًا إلى أنه من المؤكد أن يواجه الطلاب في الفترة الحالية تحديات ولكن الأهم أنه ستكون النتيجة مبهرة للأمة المصرية.

ودعت صفحة قناة مدرستنا التعليمية عبر فيسبوك لمتابعة الحلقات القادمة من برنامج جروب الماميز، حيث يستضيف البرنامج عدد كبير من مسئولي التعليم في مصر والخبراء التربويين لمناقشة تطوير التعليم

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