أنغام تعتذر لجمهور حفلها الأخير بـ "دار الأوبرا"

اعتلت المطربة القديرة أنغام اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من مارس 2022، تريند محرك البحث الهير جوجل، عقب اعتذارها لجمهور حفلها الأخير بـ "دار الأوبرا".

أزمة أنغام

ومرت أنغام بأزمة كبيرة في حفلها الأخير الذي أقيم بـ "دار الأوبرا"، والمتمثل في أجهزة توزيع الصوت، وتحديدا بالحفل الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

انسحاب أنغام

وانسحبت أنغام من الحفل واعتذرت للجمهور الذي قارب الـ1400 شخص، مغادرة المسرح لـ5 دقائق حتى يتم تدارك انخفاض الصوت وعدم وضوحه لدى بعض الحاضرين خاصة المتواجدين في الأماكن المرتفعة.

اعتذار أنغام

واعتذرت المطربة أنغام للحضور وكل محبيها وجمهورها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن هناك مشكلة بالصوت، حالت دون وصوله إلى الأماكن المرتفعة.

أنغام والحفل السابق لها

وسبق حفل أنغام وصلة موسيقية للفنان إسلام القصبجي استمرت 35 دقيقة، ولاقت تفاعلا من الحضور، إلا أن مكلة الصوت حث فور صعود أنغام وفرقتها.

شكوى أنغام

اشتكت أنغام من عدم سماعها بشكل جيد، وذلك عقب صعودها المسرح رفقة فرقتها التي أحدث تغييرات في التجهيزات الخاصة بها، وبسبب تغيير "الأوركسترا".

جمهور حفل أنغام يشتكي

وصرخ أحد الجماهير مؤكدا عدم سماعه صوت المطربة أنغام من "البلكونات" وسرعان ما انتر الصوت، ليتحدث الكثيرين، ليتأكد القائمون على الحفل من وجود مشكلة.