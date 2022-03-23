وزير البترول: السوق المصرية قادرة على استيعاب مختلف المنتجات البترولية



استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية روشنا كاول، نائب رئيس شركة شيفرون العالمية للوقود والزيوت الأساسية لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض نشاط الشركة فى مجال تصنيع الزيوت الأساسية فى مصر وخططها المستقبلية فى ظل رغبة الشركة القوية فى التوسع بأنشطتها وزيادة مجالات التعاون مع شركات تسويق قطاع البترول.



وأكد الملا، خلال اللقاء أن شركة شيفرون لديها خبرة كبيرة فى تسويق الزيوت بالسوق المصرى حيث تعمل فى مصر منذ 83 عامًا وأن هناك فرصًا كبيرة لزيادة التعاون مع قطاع البترول والاستفادة من الخبرات التى تمتلكها الشركة، مشيرًا إلى أن السوق المصرى تنافسى وكبير وقادر على استيعاب مختلف المنتجات البترولية وتعددها، ولكن تحديات المرحلة الحالية تتطلب تكوين شراكات وفتح مجالات للتعاون بين مختلف أطراف الصناعة لمواجهة هذه التحديات بما يعود بالفائدة على الجميع.



ورحب الوزير برغبة شركة شيفرون فى المشاركة مع شركات قطاع البترول فى مجال تطوير المحطات المتكاملة للتموين بالوقود (غاز طبيعي – وقود سائل – خدمات أخرى)، لافتًا إلى رغبة شيفرون في زيادة انتاجها المحلى من الزيوت الأساسية والمساهمة فى زيادة التصدير للأسواق العالمية وأنه بالرغم من أنه منتج لشركة عالمية إلا أنه يحمل علامة "صنع فى مصر".



من جانبها، أكدت كاول أن مصر تعد بوابة للقارة الأفريقية بالنسبة لصادرات شيفرون وأن الشركة تسعى لأن تصبح مصر مركزًا محوريًا لأنشطتها فى المنطقة وخاصة في مجال صادرات الزيوت حيث تستهدف مضاعفة صادراتها من الزيوت الأساسية، مشيرةً إلى أن الشراكة المستهدفة لشيفرون مع الشركات المصرية فى مجال المحطات المتكاملة توفر مرونة كبيرة وتمثل منظومة تكامل ذات عائد اقتصادى متميز للجانبين، وأشارت إلى امكانية توسعة الشراكة أيضًا لتتضمن مجالى تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط والتكرير.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد عدة اجتماعات لفرق العمل من الجانبين لبحث فرص الشراكة فى مجال تصنيع وتوزيع الزيوت الأساسية بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة أيضًا بين الجانبين لبحث سبل التعاون فى مجال التكرير.



حضر اللقاء المهندس محمود ناجى معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس مجدى توفيق نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس أنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر والمهندسة فرح درويش مدير إدارة التصدير بشيفرون.



