سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-3-2022 بالبنوك العاملة في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من مارس 2022، مع بدء التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس، والتي شهدت اضطرابا كبيرا.

سعر الدولار اليوم

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، بنحو 17.7% على مدار اليومين السابقين، إثر التطورات اللكبيرة التي تحيط العالم وبعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم ورفع سعر الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ في اجتماع استثنائي الاثنين الماضي، للجنة السياسة النقدية، حيث طرح البنك الأهلي ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

وترصد بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بنك مصر: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بنك القاهرة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.