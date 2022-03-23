ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 14113 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2000 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3019 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4826 نقطة.









