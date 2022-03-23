ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 14113 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2000 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3019 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4826 نقطة.