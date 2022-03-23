محافظ الشرقية يقرر صرف مكافأة تشجيعية للأطباء وأطقم التمريض

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صرف مكافأة تشجيعه للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بوحدة طب الأسرة بأبو النور التابعة لإدارة أبو حماد الصحية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم للوحدة لمتابعة سير إنتظام العمل بها حيث تلاحظ للمحافظ إنتظام العمل داخل الوحدة وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال ونظافة الوحدة وحسن إستقبال المرضي والمترددين على الوحدة.

كما قرر المحافظ صرف مكافأة تشجيعية لأعضاء لجنة التفتيش والمتابعة التابعة لإدارة أبو حماد الصحية والتي تصادف وجودها أثناء زيارة المحافظ لمتابعة سير العمل بالوحدة ومراجعة سجلات الحضور والإنصراف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، ليقرر المحافظ مكافأتهم تقديرًا لقيامهم بعملهم على الوجه الأكمل.

تفقد محافظ الشرقية الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة واستمرار أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، مشيرًا إلى أن الأطباء وطاقم التمريض يثبتون كل يوم أنهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين لما يقدموه من تضحيات غاليه في مواجهة الأمراض والأوبئة وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضي.