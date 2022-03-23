أسعار الألومنيوم تقفز إلى ١٠٠ الف جنيه للطن

قال محمد المهندس رئيس شعبة الصناعات الهندسية، ان أسعار الألومنيوم قفزة في السوق المحلي بقيمة ١٢ ألف جنيه لتصل إلى ١٠٠ ألف جنيه حاليا، وهي أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق في السوق المحلي.

وشهدت أسعار الألومنيوم في السوق المحلي قفزات سعرية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعد روسيا من كبار منتجي الألومنيوم عالميا، وزاد ارتفاع الأسعار مؤخرا قرار استراليا بحظر تصدير خام الألومنيوم الألومينا لروسيا ما ينذر بتراجع المعروض منه عالميا.

وأظهرت مذكرة أرسلتها مصر للالومنيوم، إنه ا قررت رفع أسعار مختلف أصناف الألومنيوم التي تنتجها، لتبدأ من ٧٢ ألف جنيه وحتي ٨٤ ألف جنيه، دون ضريبة القيمة المضافة ومصاريف الشحن.

ولا يلبي إنتاج مصر للالومنيوم الطلب المحلي، ويضطر العديد من المصنعين للاستيراد من الخارج خاصة روسيا.

وأضاف "المهندس"، الأسعار العالمية في ازدياد بالإضافة إلى التغيرات التي حدثت في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه دفع الأسعار الالومنيوم محليا للارتفاع بهذا الشكل.

ويستخدم والألومنيوم في تصنيع أواني الطهي، والأبواب، بالإضافة إلى أنه يدخل كعنصر أساس في العديد من الصناعات المغذية لمختلف القطاعات.