بدءًا من اليوم.. صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالجهات الحكومية

يبحث الكثيرون عن مواعيد مرتبات شهر مارس ولا سيما العاملين في الجهات الحكومية، وخاصة بعد الظروف التي يعيشها المواطنون بسب بموجة الغلاء.

مرتبات شهر مارس

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مارس في الجهات الحكومية اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، لمنع التزاحم على ماكينات ATM، مطالبة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس

وتصرف مرتبات شهر مارس لـ33 وزارة ومصلحة حكومية وتستكمل في 33 وزارة ومصلحة أخرى غدًا الخميس، على أن يتم صرف رواتب شهر مارس للجهات الأخري التي لم تقوم بالصرف أيام من 27 و28 و29 مارس 2022.

جدول مرتبات شهر مارس

وبدأ مرتبات شهر مارس اليوم الأربعاء للعاملين في الحكومة في شؤون مجلس النواب- التجارة والصناعة- التضامن الاجتماعي- الطيران المدني- البترول- الآثار – الاتصالات- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- السياحة- الداخلية- القوى العاملة- الصحة- البيئة – النقل- الأوقاف- الإسكان- الثقافة- قطاع الأعمال العام- التموين- الإنتاج الحربي".

مرتبات شهر مارس للمديريات والمرافق المختلفة

وأوضحت المالية أن مرتبات شهر مارس التي تصرف اليوم تتضمن الطرق والنقل والإسكان والمرافق ومديريات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة ومديريات التضامن الاجتماعي ومديريات الشؤون الصحية.

مرتبات شهر مارس اليوم

وأشارت الوزارة إلى أن صرف مرتبات شهر مارس اليوم تشمل أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى للصحافة- مجلس النواب- الجهاز المركزي للمحاسبات- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

الجهات التي تصرف مرتبات شهر مارس غدا

وتوجد العديد من الجهات التي ستصفر مرتبات شهر مارس غدا الخميس مثل وزارة التخطيط –التنمية المحلية- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الخارجية- التعليم العالي- العدل- الاستثمار والتعاون الدولي- الكهرباء- الشباب والرياضة–الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المائية والمالية والري.