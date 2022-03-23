ارتفاع أسعار النفط 4 % مع حظر واردات خام روسيا



ارتفعت أسعار النفط 4 % عند التسوية اليوم الثلاثاء مع فرض أمريكا حظرا على واردات نفط روسيا وتصريحات بريطانيا بأنها ستتوقف تدريجيا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية العام. ويتوقع أن تحدث هذه القرارات مزيد من الاضطرابات بسوق الطاقة العالمية كون روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 % منذ هجوم روسيا على أوكرانيا. وفرضت أمريكا ودول أخرى مجموعة من العقوبات، التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي التجار إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم حظر واردات النفط وواردات الطاقة الأخرى من روسيا. وقالت بريطانيا إنها ستتوقف تدريجيا عن استيراد النفط ومنتجاته من روسيا بنهاية 2022 لتمنح السوق والشركات وقتا لإيجاد بديل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 127.98 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 3.9 % بينما بلغت العقود الأمريكية الآجلة 123.70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.60 %. وتُصدر روسيا ما بين 7 و8 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية.

وقال مات سميث كبير محللي النفط بشركة كبلر، إن الولايات المتحدة تستورد كميات ضئيلة جدا من النفط من روسيا غير أن الحظر يمثل "سببا إضافيا آخر لخسارة إمدادات". وتابع "إنه مجرد تصعيد آخر ضمن سلسلة أحداث دفعت أسعار النفط الخام والمنتجات للارتفاع".

وقال محللون في شركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية ومقرها أوسلو إن حظر واردات روسيا ربما يرفع أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل.

وقبل إعلان الحظر الأمريكي رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2022 إلى 135 دولارا للبرميل من 98 دولارا ولـ 2023 إلى 115 دولارا للبرميل من 105 دولارات قائلا إن الاقتصاد العالمي ربما يواجه أكبر صدمات على الإطلاق في إمدادات الطاقة" بسبب دور روسيا الرئيسي.

وتأتي اضطرابات الإمدادات في وقت يستمر فيه انخفاض المخزونات على مستوى العالم. وتوقع 5 محللين استطلعت رويترز آرائهم انخفاض المخزون الأمريكي من الخام بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 4 مارس.