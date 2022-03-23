سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.90 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سعر 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.90  جنيه للشراء.

4.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.87  جنيه للشراء.

4.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.90  جنيه للشراء.

4.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.92 جنيه للشراء.

4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.80  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.87  جنيه للشراء.

4.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.86 جنيه للشراء.
4.94 جنيه للبيع.

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