الكويت توقف تصدير الدجاج المجمد للمحافظة على الأسعار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان إن بلاده تعتزم وقف تصدير الدجاج المجمد للمحافظة على الأسعار.


وقال الشريعان لرويترز "الدجاج المجمد سيكون فيه قرار قريب يصدر باذن الله (بمنع التصدير)، سواء المحلي أو المستورد لمنع إعادة تصديره".


وقال إن الهدف من القرار هو "المحافظة على ثبات الأسعار وكبح جماح الغلاء".


وأكد أن السلع التموينية وكذلك المواد التي تستخدمها شركة المطاحن الكويتية "كلها مؤمنة باذن الله"، مشيرا إلى أن بلاده لم تكن تستورد هذه المواد من أوكرانيا أو روسيا.

 

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