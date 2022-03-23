عاجل.. أسعار الذهب تنخفض 21 جنيها
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شهدت أسعار الذهب في مصرتراجع بنحو 21 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها للجرام مقابل 1011 جنيها، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1911 دولار في البورصات العالمية الأمر الذى أثر على الذهب في السوق المصرية.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 يسجل 848 جنيها
عيار 21 يسجل 990 جنيها
عيار 24 يسجل 1131 جنيها
الجنيه الذهب 7920 جنيها
و قفزسعر الذهب عالميا مسجلًا مستويات تاريخيه لم نشهدها من قبل، حيث بلغ الذهب أعلى مستوى عند 1090 جنيها للجرام من عيار 21 دون إضافة مصنعية، الأمر الذي تسبب في تراجع حركة مبيعات المعدن الأصفر في الصاغة.