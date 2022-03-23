"الفاو" تقدم 11 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في شمال شرق نيجيريا بالتعاون مع “إيني”

قامت شركة "إيني" الإيطالية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بتسليم 11 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في ولايتي بورنو ويوبو في شمال شرق نيجيريا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقامت إيني بتسليم تلك المحطات من خلال فروعها النيجيرية "أيه جي أي بي للاستكشاف" و"أيه جي أي بي للطاقة والموارد الطبيعية".

توفر الأنظمة المتكاملة، التي تتكون من الآبار والألواح الكهروضوئية وأنظمة المعالجة ونقاط السحب، المياه للاستهلاك المنزلي وللري. تم بناؤها كجزء من مبادرة "الوصول إلى المياه" التي نفذتها منظمة الفاو وإيني، بالتعاون مع شريك إيني، مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية.

وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهارات وخبرة الأطراف لتسهيل وصول المجتمعات المتضررة من الأزمة الإنسانية في شمال شرق البلاد إلى المياه.

وقال ألبرتو بياتي، رئيس التنمية المستدامة في إيني "يمثل تسليم شبكات المياه خطوة أساسية في التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في المنطقة والتي تساهم في تحسين حياة المجتمعات: بفضل اكتمال المشروع، سيتمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى المياه النظيفة، وهي خطوة ملموسة نحو تحسين الظروف المعيشية العامة للسكان، وتزويدهم بمصدر آمن لاستخدامات أخرى، مثل الزراعة، لإعطاء دفعة للتنمية الاجتماعية الحقيقية."