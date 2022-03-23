الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تعلن موقف حجز الوحدات المطروحة

أعلنت مى عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه حتى ساعته واصلت أعداد الحاجزين للوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بكل من مشروع سكن مصر ودار مصر التصاعد لمعدلات غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر 4724 مواطنا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، وذلك خلال يومي 21 و22 مارس 2022، في حين وصلت أعداد الحاجزين بمشروع دار مصر حتى لحظة نشر هذا البيان 2000 مواطن مقابل عدد 2612 وحدة سكنية، حيث ما زالت هناك فرصة أمام المواطنين لحجز وحداتهم بالمشروع حتى الغد 24 مارس في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، بكل من مدن: 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر.



هذا وقد أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الآلية التي تم على أساسها بناء الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم وحجز الوحدات تعتمد على إتاحة تنظيم حركة الدخول على الموقع الإلكتروني بحيث يتم السماح بدخول عدد 750 مستخدما في نفس التوقيت على ألا يتم دخول مستخدم جديد إلا بعد خروج المستخدم الحالي، وهو الأمر الذي مكن العديد من المتقدمين من حجز وحداتهم في الساعات الأولى من يوم الحجز. وقد نوهت مى عبد الحميد إلى أن نتيجة لذلك قد تظهر للعملاء رسالة أثناء الحجز على الموقع نصها Session expired في حالة استغراق المواطن مدة أطول من اللازم أثناء حجز الوحدة ليتم إتاحة التقديم لمتقدم آخر، وكذلك رسالة Service unavailable عند الوصول للحد الأقصى للمتقدمين المتاح لهم الدخول في نفس التوقيت.



واستطردت أن الرسائل التي تظهر للمواطنين أثناء التقديم يتم إرسالها على رقم الموبايل الذي تم تسجيله من خلال المواطن أثناء مرحلة التسجيل على الموقع الإلكتروني وهي كالتالي: عند حجز المواطن وحدة سكنية تصل له رسالة نصية بتأكيد حجز الوحدة السكنية، والرسالة الثانية عند قيام المواطن بإلغاء الوحدة السكنية حيث تصل له رسالة نصية بتأكيد الإلغاء. وفي حالة عدم وصول الرسالة للمواطن بسبب تقني خاص بشبكة المحمول، على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للتأكد من بيانات الوحدة السكنية التي تم حجزها.



هذا ومن جانب آخر، أكدت مى عبد الحميد، أنه نظرًا لتوقعات الصندوق لحدوث هذا الإقبال الشديد من جانب المواطنين لحجز الوحدات السكنية للمشروعات الثلاثة، فقد أتاح الصندوق يومي 29 و30 مارس 2022 للسماح لكافة المتقدمين لحجز وحداتهم بكل من مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك في ضوء أعداد الوحدات المتبقية بعد الفترات الأولى لحجز المشروعات الثلاثة، حيث تم بالفعل إتاحة بيان محدث على الموقع الإلكتروني للصندوق:Http://shmff.gov.eg - لعرض أكواد الوحدات المتبقية أولًا بأول، وذلك كخدمة يقدمها الصندوق لعملائه تسهيلًا لهم لسرعة اختيار الوحدات المطلوب حجزها. هذا مع العلم أن الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر بلغ 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).