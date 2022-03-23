وزارة الصحة تطلق 14 قافلة طبية مجانية.. تعرف على أماكنها

كشفت وزارة الصحة المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إطلاق 14 قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات العلاجية، على مدار يومين ابتداءً من اليوم.

تنطلق القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، التي تنظمها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق العشوائية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

خدمات القوافل الطبية المجانية

توفر القوافل الطبية كشوفات للمرضى في عدد كبير من التخصصات الطبية، وهي:

- النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال.

- الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب والجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- صيدلية في جميع القوافل الطبية متاح بها كافة الأدوية.

أماكن تواجد القوافل الطبية المجانية

يمكنك تلقي الخدمة من خلال الذهاب إلى المركز الصحي التابع إلى محافظتك، وتتواجد القافلة في المراكز كما يلي:

- آمال مركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان.

- مركز الغوصة، بمحافظة قنا.

- الحرية 3 مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

- ميت سراج مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

- أولاد مرعي النصر بمحافظة مطروح.

- عرب عايش، الزعفرانة مركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

- المركز الحضري بالروسيات مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

- شرمساح مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

- مركز طبي الاسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة.

- الفرنساوية مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

- الطويل مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

- الفرجاني مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

- الغريب مركز زفتى بمحافظة الغربية.

- مركز شباب الشلوفة، حي الجناين بمحافظة السويس.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت أمس 4 قوافل طبية مجانية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يومي 22 و23 مارس بمحافظات «الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، الوادي الجديد»، كما أعلنت أيضا استمرار القوافل يوميا على مدار شهر مارس الجاري.