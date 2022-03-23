الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 17 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 17 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من تنفيذ مشروع محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد (الكاب)، بطاقة 26 ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من مشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، بتكلفة 180 مليون جنيه.



وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ أيضًا بمحافظة بورسعيد، تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الناقلة للمياه المرشحة من محطة الكاب لتغذية قرى (الفتح – العاشر من رمضان)، بتكلفة 68 مليون جنيه، ومشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 547 مليون جنيه.



وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة بورسعيد، وهى، مشروع محطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي - ثلاثي)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، بتكلفة 600 مليون جنيه، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، بطاقة 190 ألف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي النورس، بتكلفة 90 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، بتكلفة 42 مليون جنيه، ومشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الزهور، بتكلفة 70 مليون جنيه.



وأضاف اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ بمحافظة بورسعيد تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحى، وهى، مشروع صرف صحي الضواحي، بتكلفة 150 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى إسكان اجتماعي بورفؤاد، بتكلفة 57 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الشادوف، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الديبة، بتكلفة 60 مليون جنيه.