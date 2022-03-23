قفزة في أسعار النفط تصعد وخام برنت يكسر حاجز الـ 120 دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت أسعار البترول عالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 4.16% وكسرت حاجز 120 دولارا لخام برنت، لتواصل الصعود خلال جلسة اليوم.

وواصلت أسعار النفط صعودها بفعل بيانات صناعية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يسلط الضوء على توتر السوق العالمي بسبب العقوبات الدولية ضد صادرات النفط الروسية.

وسجل سعر خام برنت اليوم الأربعاء حتى موعد نشر هذا الخبر، نحو 120.38 دولار، وكان قد أغلق على 115.48 دولار، بنسبة زيادة 4.24%.

بينما يواصل الخام الأمريكي الوسيط ارتفاعه بنسبة زيادة (4.22%) مسجلا 113.88 دولار للبرميل، وكان قد أغلق على 109.27 دولار.

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