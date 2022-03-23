ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة و5602 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و605 أطنان، تشمل 3400 طن فوسفات، 4600 طن يوريا، 6284 طن أسمنت، و8321 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و187 طنا، تشمل 10627 طن قمح، 1768 طن خشب زان، 6000 طن سكر، 14265 طن حديد، و12527 طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 782 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية وبلجيكا والمانيا وانجلترا وهولندا واليونان وأمريكا ومالطا والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 547 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3618 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 102 ألف و628 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116 ألفا و313 طنا.