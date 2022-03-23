إنطلاق النسخة الأولى من مؤتمر دبي العقاري الدولي

إنطلقت فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر دبي العقاري الدولي الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي في فندق "ذا اتش دبي" ويهدف إلى تسليط الضوء على سوق دبي العقاري الذي يعدّ الأبرز والأهمّ على مستوى المنطقة والمكانة المستقبلية المتنامية لهذا القطاع بفضل البيئة والبنية التحتية عالمية المستوى التي تتمتع بها الإمارة إلى جانب إبراز الدور الرئيسي للمرأة في العمل على تعزيز مسيرة التنمية والتطوير المستدامة التي يشهدها القطاع.

يأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من الرسالة التي تسعى أراضي دبي لتحقيقها والمتمثلة بجعل إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة ودعم شركات الإستثمار العقاري الوطنية والأجنبية وتنمية وتنظيم البيئة الإستثمارية وتحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الإستثمار المباشر والإستثمار طويل الأمد والترويج للمقومات والمزايا التي تتمتع بها إمارة دبي على هذا الصعيد وتفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة تسهم في بناء اقتصاد أخضر.

حضر فعاليات المؤتمر الذي يختتم غدا عدد من مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك في دبي على رأسهم ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة وماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة إلى جانب ليزلي سميث رئيسة الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين "NAR" ووفد من أعضاء الرابطة التي تضم 1.2 مليون عضو من من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل الوفد العقاري الأمريكي العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة من الوسطاء والمطورين والوكلاء العقاريين المرخصين وعدد كبير من المستثمرين الأمر الذي يعكس أهمية السوق الأمريكي ووجود أعداد متزايدة من المستثمرين المرجحين وهو ما يعزز من فرصة التعاون العقاري في دبي والولايات المتحدة والتي ستؤدي حتمًا إلى مشاريع مبهرة ونتائج متميزة.

كما شارك في المؤتمر العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية والخبراء وأصحاب الشأن على الصعيد الإقليمي والعالمي.

ورحب ماجد المري المدير - في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي - بأعضاء الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين والمشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.. ووجه لهم الدعوة لزيارة الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" والذي يختتم فعالياته نهاية الشهر الجاري.

وسلط الضوء على الزخم الذي يشهده سوق دبي العقاري ومستويات النمو خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أن تطبيق دبي ريست كذلك ساهم في تسهيل تجربة المتعاملين والمستثمرين وأصحاب الشأن في كل ما يتعلق بالقطاع العقاري من خلال الخدمات الذكية والمتطورة التي يشملها والتي تزيد عن 100 خدمة تساهم في تعزيز الابتكار والتميّز والاستدامة في القطاع العقاري.

من جانبها أشارت ماجدة علي راشد إلى دور المرأة في القطاع العقاري لافتة إلى أن تركيز الحدث على المرأة ودورها في القطاع العقاري يعد دليلًا على الأهمية والمكانة التي باتت تتربع عليها النساء في عالم سوق العقارات إذ تعد المرأة محركًا أساسيًا في القطاع وحاضرة فيه بقوة سواء أكانت موظفة أو مستثمرة أو حتى محفزة للرجل على الإستثمار أو عاملة في عناوين هندسية في قطاع الإنشاءات وقطاع الديكور وصولًا إلى دورها البارز في قطاع الوساطة العقاري.

واكدت التزام أراضي دبي بتمكين المرأة ودعمها في السوق العقاري سواء من خلال الاستثمار أو العمل في القطاع فضلًا عن توفير الفرص الوظيفية المناسبة لها في مختلف الإدارات والأقسام داخل الدائرة. وعلى مستوى القطاع ككل.. موضحة ان عدد النساء العاملات في القطاع العقاري في دبي وصل إلى 3141 امرأة فيما وصل المبلغ الإجمالي لاستثمارات النساء في عقارات دبي حسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك إلى 115 مليار درهم خلال الخمس سنوات الماضية تتوزع على 57،700 امرأة و78،500 استثمارًا الأمر الذي يعكس بقوة وعي المرأة التام للأبعاد الاستثمارية في هذا القطاع.

وشهد الحدث في يومه الأول جلسات عديدة استضافت متحدثين محليين وعالميين تناولوا خلالها العديد من الموضوعات شملت دور المرأة في القطاع العقاري والمكانة التي تلعبها في الوساطة العقارية وقطاع العقارات الفاخرة ودور العملات الرقمية في القطاع وغيرها.