ملاعب "مدينتي" تشهد تتويج على فرج ونوران جوهر ببطولة الجمهورية للإسكواش

توج كلا من علي فرج، ونوران جوهر ببطولة الجمهورية للاسكواش، التي استضافتها ملاعب نادي مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى على مدار الأيام الماضية.



وجاء تتويج "فرج" وهو المصنف عالميا رقم ٢ بالبطولة بعد منافسة محتدمة مع كريم سامي المصنف عالميا رقم ١١ في مباراة استمرت لمدة ساعة وشهدت ندية في اللعب وحسمت في آخر شوطها بمجموع ٣_٢.

ولقت المباراة بمتابعة جماهيرية قوية من قبل لاعب ناشئين، وعدد من سكان مدينتي، الذين اصطفوا حول الملعب الزجاجي.



وكانت تميل المباراة في بدايتها لصالح كريم سامي، الا ان تراجع تركيزه، وضعف المستوي البدني ساهموا بشكل كبير في خسارة الشوط الأخير الحاسم أمام فرج الذي اقتنصه نظرا لخبرته الطويلة ليتوج للمرة الرابعة ببطولة الجمهورية



وقال علي فرج وهو يبدو عليه السعادة، انا فخور جدا بالتتويج بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي، المباراة كانت صعبة جدا، ولكن حسمت لي صالحي..



وتابع، "التنظيم من اول يوم في نادي مدينتي رائع، هي فعلا مدينة عالمية علي ارض مصرية، اتمني ان يتم تنظيم فيها بطولة للاسكواش عالمية قريبا.



وقال كريم سامي وهو يبدو عليه الإجهاد،" مباراة كانت قوية مع منافس الثاني عالميا، تعرضت للخسارة ولكن سأعمل جاهدا للتجهيز للفوز بالبطولة القادمة.

وتابع "سامي"، التنظيم والملاعب جيد جدا، سبق وان لعبت في العديد من ملاعب الاسكواش العالمية لكن، ملاعب مدينتي الافضل، احب ان اشكر المشرفين على إدارة النادي وعلى رأسهم المهندس طلعت مصطفي لاهتمامه الكبير بالألعاب الفردية خاصة الاسكواش.

وعلي صعيد منافسات السيدات فازة اللعبة نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة المصنفة رقم ٢ عالميا ببطولة الجمهورية للسيدات، علي حساب هانيا الحمامي لاعبة نادي هليوبلس المصنفة عالميا رقم ٧.

وحضر مراسم تتويج الفائزين، كلا من الدكتور نادر شعبان رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفي، والاستاذ تامر صالح نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفي، ةالاستاذ خالد عويس مدير عام نادي مدينتي، والأستاذ محمد فرغلي مدير النادي مدينتي، و استاذ شريف أبو القاسم مساعد مدير النادي ومسؤول التنظي، واستاذ ياسر حسين مساعد مدير نادي،وحاتم حسن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تي أم سبورت المسؤولة عن تنظيم البطولة.