طرق بسيطة للحصول على كوبونات السلع من وزارة التموين

تواصل وزارة التموين ‏والتجارة الداخلية، طرح ‏الكوبونات الخاصة لشراء السلع الغذائية لغير القادرين، والمقرر استمرار طرحها طوال شهر رمضان الكريم، والتي أصبحت بديلة فى كثير من الأحيان عن «شنط رمضان».

وطرحت وزارة التموين، تلك الكوبونات، في إطار الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة للمواطنين، حيث تقوم الوزارة بتوفير الكوبونات للمواطنين القادرين، لمساعدتهم على تلبية احتياجات غير القادرين، خاصة مع السلع الغذائية المختلفة التي يحتاجونها خلال شهر رمضان المبارك.

ويقوم غير القادرين باختيار السلع المختلفة حسب احتياجاتهم وذلك من المجمعات الاستهلاكية المختلفة، التابعة لوزارة التموين والموجودة فى جميع مدن وأحياء الجمهورية، بشكل يسهل على المواطنين الحصول على كل احتياجاتهم وبأسعار أقل من الأسعار الموجودة فى المحلات التجارية الأخرى.

طرق الحصول على الكوبونات

يتم توفير الكوبوبات في جميع الشركات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وأبرزها:

- ‏شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

- شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية.

- ‏شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

- الشركة المصرية ‏لتجارة اللحوم.

- الشركة العامة لتسويق الأسماك.

- الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

‏- الشركة المصرية لتجارة الجملة.

‏- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

- الشركة المصرية للحوم والدواجن.

‏- الشركة المصرية لتسويق الأسماك.

أسعار فئات الكوبونات الاستهلاكية

- كوبون فئة 20 جنيها.

- كوبون فئة 50 جنيها.

- كوبون فئة 100 جنيه.

- الكوبونات لا يتم استبدالها بأي أموال على الاطلاق، بل مخصصة للسلع الاستهلاكية، وبيع الكوبونات متاح لأي مواطن.

يذكر ان وزارة التموين، قررت المشاركة بـ100 قافلة متنقلة، في معارض «أهلا رمضان»، بجميع المحافظات والمدن والمناطق النائية والنجوع والقري البعيدة، وتحتوي على كل السلع الغذائية المتنوعة، التي ‏يحتاجها المواطن.

كما وصل عدد المنافذ ‏المتحركة بمعارض «أهلًا رمضان» هذا ‏العام، إلى 1300 منفذ بالإضافة إلى ‏500 منفذ لـ«جمعيتي».