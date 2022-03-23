سلطنة عمان: زيادة السيولة المالية لمخصصات موازنة 2022 بمبلغ 200 مليون ريال

قالت وزارة الاقتصاد العمانية اليوم الأربعاء إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وجه بإضافة مبلغ 200 مليون ريال عماني ما يُعادل 520 مليون دولار للسيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لعام 2022 ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للصرف مليارًا ومائة مليون ريال عماني.

وأضافت أن السلطان وجه أيضا بإضافة ما يزيد عن 650 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع تنموية مضافة إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025).