برودة ورياح.. تعرف على حالة الطقس غدا الخميس 24-3-2022

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد على القاهرة الكبري وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال ساعات النهار، لتتراوح درجات الحرارة ما بين 16-22.

استمرار برودة الطقس والرياح

أكدت الأرصاد الجوية، في بيان، استمرار الإحساس ببرودة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، خلال اليومين المقبلين، بسبب المنخفض البارد والكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب شرق أوروبا، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بشكل متقطع على كل الأنحاء، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، والغربية، ووسط سيناء، وقد تصل خفيفة إلى القاهرة وجنوب الوجه البحري.

طقس شديد البرودة ليلا

أشارت الأرصاد، أن حالة الطقس غدا الخميس، ستكون باردة على القاهرة الكبري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية والشرقية، ووسط سيناء، وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين ستكون مائلة للبرودة على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على كل انحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 09

بلطيم 17 09

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 10

الزقازيق 17-09

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 05

نويبع 18 13

طابا 18 13

كاترين 18 03

الطور 17 15

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 07

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 20 10

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 22 14

راس حدربة 22 15