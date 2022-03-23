الدولار يصعد واليورو ينخفض بينما يستعد بايدن للإعلان عن عقوبات جديدة

صعد الدولار يوم الأربعاء في حين تراجع اليورو وسط قفزة في أسعار النفط بينما يتأهب الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا أثناء رحلته إلى أوروبا.

ومن المنتظر أن يصل بايدن إلى بروكسل في وقت لاحق يوم الاربعاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، وسيجتمع مع زعماء حلف شمال الاطلسي وقادة أوروبيين في قمة طارئة. وقالت مصادر إن الحزمة الأمريكية ستتضمن إجراءات تستهدف أعضاء بالبرلمان الروسي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.119 بالمئة بحلول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش بينما انخفض اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1004 دولار.

وقفز الروبل الروسي أكثر من 9 بالمئة مقابل الدولار إلى 89.25 بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر عند 87.50 بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ستسعى لأن تدفع الدول "غير الصديقة" ثمن مبيعات الغاز الروسي بالروبل.

وهبط الين الياباني 0.30 بالمئة إلى 121.12 مقابل الدولار بينما جرى تداول الجنيه الاسترليني منخفضا 0.44 بالمئة عند 1.3204 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3298 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 0.98 بالمئة إلى 42 ألفا و179.99 دولار بينما تراجعت الإيثر 1.32 بالمئة إلى 2962.69 دولار.