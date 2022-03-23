أسعار المستهلكين في روسيا ترتفع نحو 8% منذ بداية العام

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية (روستات) يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في روسيا زادت بنسبة 7.67 في المئة منذ بداية العام.

وتسارع التضخم في روسيا بوتيرة حادة على مدار الأسابيع القليلة الماضية وسط هبوط الروبل إلى أدنى مستوى على الإطلاق وعلامات على زيادة في الطلب على مجموعة واسعة من السلع بفعل توقعات بأن أسعارها ستواصل الارتفاع.

وأظهرت بيانات روستات أنه على مدار الأسبوع المنتهي في 18 مارس آذار، ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا، من غذاء الأطفال الرضع إلى المستحضرات الطبية.

وأبقى البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند أربعة بالمئة، على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 20 بالمئة في مارس آذار وحذر من زيادة وشيكة في التضخم وانكماش اقتصادي يلوح في الأفق.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد تعرضه لأزمة صحية.. طارق الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

عاجل.. موسيماني يُطالب باستمرار إعارة ثلاثي الأهلي

تطور مفاجئ في مستقبل ديمبلي مع برشلونة

بعد تعطيل الدراسة في عدة محافظات.. أماكن تساقط الأمطار اليوم الخميس

خبيرة مصرفية تكشف سبب تراجع الدولار أمام الجنيه

صبا الرافعي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "ملف سري" لرمضان 2022

مانشستر يونايتد يستقر بشكل نهائي على مدربه الجديد