أسعار المستهلكين في روسيا ترتفع نحو 8% منذ بداية العام

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية (روستات) يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في روسيا زادت بنسبة 7.67 في المئة منذ بداية العام.

وتسارع التضخم في روسيا بوتيرة حادة على مدار الأسابيع القليلة الماضية وسط هبوط الروبل إلى أدنى مستوى على الإطلاق وعلامات على زيادة في الطلب على مجموعة واسعة من السلع بفعل توقعات بأن أسعارها ستواصل الارتفاع.

وأظهرت بيانات روستات أنه على مدار الأسبوع المنتهي في 18 مارس آذار، ارتفعت أسعار كل شيء تقريبا، من غذاء الأطفال الرضع إلى المستحضرات الطبية.

وأبقى البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند أربعة بالمئة، على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 20 بالمئة في مارس آذار وحذر من زيادة وشيكة في التضخم وانكماش اقتصادي يلوح في الأفق.