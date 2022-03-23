صادرات النفط الأمريكي ترتفع لأعلى مستوى منذ يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صادرات النفط الأمريكي ترتفع إلى 3.8 مليون ب/ي.. أعلى مستوى منذ يوليو 2021
عالميةمنذ 3 ساعات (23 مارس 2022 ،19:37)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 3.8 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2021.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن إنتاج الخام الأمريكي استقر عند 11.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي لسابع أسبوع على التوالي.

وقالت إن معدلات تشغيل مصاف التكرير في منطقة ساحل الخليج الأمريكي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 94.3 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2020.
 

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