أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 24-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية  بالبنوك المصرية، للشراء نحو 18.15 جنيه وللبيع نحو 18.25 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.15 جنيه للشراء.
18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.17 جنيه للشراء.
18.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
18.17 جنيه للشراء.
18.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
18.17 جنيه للشراء.
18.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة
18.17 جنيه للشراء.
18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
18.15 جنيه للشراء.
18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
18.20 جنيه للشراء.
18.27 جنيه للبيع.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد تعرضه لأزمة صحية.. طارق الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

عاجل.. موسيماني يُطالب باستمرار إعارة ثلاثي الأهلي

تطور مفاجئ في مستقبل ديمبلي مع برشلونة

بعد تعطيل الدراسة في عدة محافظات.. أماكن تساقط الأمطار اليوم الخميس

خبيرة مصرفية تكشف سبب تراجع الدولار أمام الجنيه

صبا الرافعي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "ملف سري" لرمضان 2022

مانشستر يونايتد يستقر بشكل نهائي على مدربه الجديد