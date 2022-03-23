الفئات المستحقة لحجز وحدات الإسكان المتوسط.. ومواعيد التقدم

بدأ التقديم لحجز وحدات الإسكان المتوسط في عدد من المدن بالقاهرة والمحافظات المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لما أعلن عنه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري في بيان صادر عنه، موضحا كل التفاصيل الخاصة بالحجز ومواعيده وكيفية الحصول على شقة ضمن الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان.

وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، تفاصيل شقق الإسكان المتوسط ومن يحق لهم الحجز في الوحدات التي تم فتح باب الجز للتقدم لها في الساعة 9 من صباح الاثنين ويستمر التقديم حتى 12 منتصف يوم الثلاثاء المقبل.

الفئات المستحقة لحجز وحدات الإسكان

تم طرح عشر آلاف وتسعون وحدة في عدد من المدن وهي (القاهرة الجديدة- الشروق – حدائق أكتوبر –أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة– العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

بدءا من أول أمس الإثنين تم فتح باب التقديم لحجز وحدات الإسكان المتوسط ويستمر التقديم حتى 30 مارس، وذلك بالنسبة لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني، وأيضا يحق التقديم بالنسبة لمن حجزوا سابقا بالإعلان الأول ولم تتسنى لهم الفرصة لحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وتم تخصيص يومي 23 و24 مارس الجاري للحجز في مشروع دار مصر.

كما تم تخصيص يومي 27 و28 مارس للحجز في مشروع جنة.

ووفقا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان الاجتماعي، ففي حال تبقى وحدات من المشروعات المطروحة، سيتم تخصيص يومي 29 و30 مارس لمن يريد حجز وحدات بكل من جنة وسكن مصر ودار مصر.

موعد حجز وحدات الإسكان

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن موعد بدء الحجز بكافة الوحدات المطروحة بالمشروعات المختلفة سيكون يوميا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.