نشاط رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الخميس

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بوابة الفجر
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الخميس لموافق 24-3-2022، حيث يسود نشاط رياح مثيرة للرمال بغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها نه يسود البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، ويشهد طقس النهار برودة.

وتوقعت الأرصد الجوية أن طقس الساعات المتأخرة من الليل يكون بارد، لذا نبهت على المواطنين عدم تخفيف الملابس منعا للإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس سكون بارد على (القاهرة الكبرى -الوجه البحري - السواحل الشمالية الغربية -السواحل الشمالية الشرقية - وسط سيناء).

وأشارت الأرصاد الجوسة إلى أن (جنوب سيناء - سلاسل جبال البحر الأحمر - جنوب الصعيد) يسودهما طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس في شمال الصعيد شديد البرودة ليلا، مع تعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمل والأتربة على فترات النهار.

وعن المناطق التي تتعرض لوجود رياح اليوم إليكم التالي:

القاهرة الكبرى

الوجه البحرى 

السواحل الشمالية 

مدن القناة 

رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق التالية:

جنوب سيناء 

سلاسل جبال البحر الأحمر 

شمال الصعيد

جنوب الصعيد

مناطق سقوط الأمطار اليوم

أمطار خفيفة إلى متوسطة 

السواحل الشمالية الشرقية 

وسط سيناء 

السواحل الشمالية الغربية 

أمطار خفيفة 

شمال الوجه البحري

القاهرة الكبرى 

جنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

سانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03

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