التصفيات المؤهلة لكأس العالم.. موعد مباراة مصر والسنغال وأسعار التذاكر

يستعد منتخب مصر لمواجهة فريق السنغال ضمن منافسات تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث تم مواجهة الفريقين من شهر ونصف خلال نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، الذي أقيم في الكاميرون، وانتهت المباراة بنتيجة (4-2)

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة لمتابعة مباراة مصر والسنغال والتشكيل المتوقع للمنتخب الوطني.



موعد مباراة مصر والسنغال

تنطلق مباراة مصر والسنغال الجمعة 25-3-2022 عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وإيطاليا والتاسعة والنصف بتوقيت الأردن وجنوب إفريقيا والسودان والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشر والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال

حراسة المرمى (محمد الشناوي)

الدفاع (محمود حمدي الونش ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح وعمر كمال عبدالواحد)

الوسط (محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي)

الهجوم (محمد صلاح- مصطفى محمد- تريزيجيه)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

من المقرر أن يذاع اللقاء بين مصر والسنغال الجمعة 25-3-2022 على شبكة بين سبورتس القطرية المالكة لتصفيات كأس العالم قطر 2022، وأون سبورت المصرية.

أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال

تشهد مباراة مصر والسنغال حضور 60 ألف مشجع، وعن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال إليكم الأسعار التالية:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه

الدرجة الأولى 600 جنيه

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه

الدرجة الثانية 250 جنيهًا

الدرجة الثالثة 100 جنيه.