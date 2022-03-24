تعرف على مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة 

شهدت الحلقة 40 من مسلسل أبو العروسة أحداث مثيرة وشيقة، حيث لاقي الجزء الثالث من المسلسل تفاعلا كبيرا وجماهير تتابع أحداثه باستمرار، لأنه يدور في إطار إجتماعي شيق ومثير.

واستطاع مسلسل أبو العروسة أن يحقق نجاح جماهيري كبير منذ انطلاق أولى حلقاته، وذلك بعد نجاحه الكبير في الموسمين الماضيين، وأصبح يتصدر التريند كثيرا.

وعن أحداث مسلسل الجزء الثالث من أبو العروسة انتهت الحلقة الماضية على خناقة وفاء وزينة زوجة طارق ابنها، وهي تدفعها بيدها لأنها أخدت الحبوب التي تتناولها دون علمها، وحدثت مشاجرة كبيرة بينهما.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة

وعن مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الحلقة الجديدة من المقرر أن يتم عرضها يوم السبت المقبل، حيث يعرض المسلسل من السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في الساعة الثامنة مساءً ويتم إعادتها مرتين الأولى الساعة الثانية صباحا والثانية الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

ويتم عرض حلقات مسلسل أبو العروسة على شاشة قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر مساء ويتم إعادتها الساعة الثامنة صباحا والرابعة عصرا في اليوم التالي.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنان سيد رجب ونرمين الفقي ومدحت صالح وأحمد صيام ومحمد عادل وولاء الشريف ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي وصفاء الطوخي ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الجديدة.