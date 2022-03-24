أسعار "الدولار" تستهل تعاملات اليوم بالبنوك على استقرار عند 18.42 جنيه

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية بداية تعاملات، اليوم الخميس، 24 مارس، حيث سجل في المتوسط 18.42 جنيه للبيع و18.32 للشراء.

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعات في تعاملات الأمس بعد الارتفاعات القوية التي حققتها منذ بداية الأسبوع، على أثر رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، حيث انخفضت بقيمة 13 قرشا في المتوسط، بعد ان وصلت إلى مستويات 18.55 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع.

وافتتح سعر صرف الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي عند مستويات 18.32 للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وبينما بلغ سعر صرف الدولار الأسعار في بنوك كلا من بنك سايب، بنك ميد بنك، المصري الخليجي نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.44 جنيه