بورصة "موسكو" تستأنف تداولاته اليوم ومؤشرها يقفز 10%

بورصة موسكو
بورصة موسكو
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أعلنت بورصة موسكو، اليوم الخميس، استئناف  التداولات على  الأسهم، اليوم الخميس، بعد تعليقها لأكثر من شهر  خوفا من هبوط حاد نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو مع بدء التداولات بنسبة 10%؛ ليصل إلى مستويات 2702.77 نقطة.

ووفقا لبيان نشره البنك المركزي الروسي أمس سيتم اليوم استئناف تدوال 33 سهما مدرجا في السوق، 

ومن بين الأسهم التي حققت أكبر ارتفاعات: شركة النفط "لوك أويل" التي ارتفع سهمها 21.7%، وشركة الغاز "جازبروم" التي صعدت 19.8%.

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