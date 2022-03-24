حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكفة المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب والعملات، ننشر لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس 24-3-2022 في محلات الصاغة.

شهد الذهب اليوم الخميس رتفاعا مع بدية التعملات الصباحية، بنحو 6 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها للجرام، كما شهد الذهب ارتفاعا في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع قيمة الدولار.

وعن أسعار الذهب جميع الأعيرة (21-24-18)، في محلات الصاغة اليوم، إليكم التفاصيل التالية

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهد سعر الذهب اليوم عيار 18 ارتفاعا حيث سجل سعر الجرام الواحد نحو 857



أسعار الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 حولي ١٠٠٠ للجرام الواحد، ويعتبر عيار 21 هو المتداول في مصر ويقبل عليه الكثير من المواطنين.



أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 24-3-2022 عيار 24 نحو ١١٤٣ للجرام الواحد.

أسعار أوقية الذهب اليوم

سجل أسعار الأوقية الذهبية اليوم نحو ١٩٤٥ دولار

أسعار الجنية الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 8000 جنيها

وتحرص بوابة الفجر لإلكترونية دائما على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والقيام بالتحديثات الجديدة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 بجانب الأوقية الذهبية والجنيه الذهب، حيث شهد الذهب في الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا بعد رفع قيمة الدولار في البنوك المصرية.