سميرة أحمد تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها لـ "صاحبة السعادة"

تصدرت الفنانة سميرة أحمد تريند “جوجل”، وذلك بعد حلولها ضيفة في برنامج صاحبة السعادة الذي يذاع على شاشة dmc، وتحدثت عن عملها مع كبار الفنانين.

وروت سميرة أحمد العديد من الذكريات مع كبار النجوم، ومنها أن الفنان الكبير زكي رستم ضرب حسن حسنى بالقلم قائلة “سنانه وقعت”.

سميرة أحمد تتحدث عن أنور وجدي

قالت سميرة أحمد عن أول لقائها مع الفنان أنور وجدي: “اخترني بين عدد من البنات في حبيب الروح عشان أقول جملة واحدة ”تشربي شامبانيا يا ليلى هانم".

وتابعت سميرة أحمد: “روحت أقبض وطلبت منه جنيه ونص عشان إتكلمت بعدما كان أجرى جنيها واحدا لكنه رفض.. وقالي أنت هتبقي نجمة على فكرة.. عملت بعد كده معه فيلم ريا وسكينة”.

سميرة أحمد تتحدث عن سعاد حسني

وأكدت سميرة أحمد أن الفنانة الراحلة سعاد حسني جارتها وتحبها كثيرا قائلة: “فنانة شاملة.. سعاد حسني حبيبتي وعمرنا ما غيرنا من بعض.. ولن يجود الزمان بممثلة مثلها، وكنت بروح خصيصا أتفرج عليها في كواليس البنات والصيف”.

وأضافت: “استقبلت جثمان سعاد حسني في المطار.. واتخانقت مع السيدة التي كانت تسكن معها.. قولتها هي ماتت إزاي قالتلي مش هقولك”.

سميرة أحمد تتحدث عن المقلب الذي فعلته في فريد شوقي

وحكت سميرة أحمد عن مقلب فعلته بالفنان الكبير الراحل فريد شوقى في كواليس فيلم “امرأة مطلقة”، قائلة: “فريد شوقي كان بيخاف من أي حاجة رغم إنه وحش الشاشة.. عملت فيه مقلب وكتبت ورقة مكتوب فيها (المدعو فريد شوقي مطلوب في قسم الهرم وتركتها في استوديو نحاس).. وبعد اكتشافه المقلب كان مصدوما”.