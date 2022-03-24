"أمطار ورياح".. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الخميس الموافق 24-3-2022، حيث تشهد البلاد أمطار ورياح.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا يكشف كواليس طقس الساعات المقبلة، حيث تتوقع تعرض البلاد لرياح محملة بالرمال والأتربة على عدة مناطق.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتسجل القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات.

وعن درجات الحرارة في الإسكندرية قالت الأرصاد الجوية إن العظمى 16 والصغرى 10 درجات، بينما تسجل درجات الحرارة في مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الصعيد

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وتسجل سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، أما قنا تسجل العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وعن أسوان تسجل العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

حالة الطقس في القاهرة

أما حالة الطقس في القاهرة الكبرى، توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد وخلال الساعات المقبلة سيكون شديد البرودة.

حالة الطقس في الوجة البحري والسواحل الشمالية

أشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس في الوجة البحري والسواحل الشمالية، يسودهما برودة شديدة في الليل.

رياح مثيرة للرمال وأمطار

يشهد الطقس نشاط رياح على (القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة).

يشهد الطقس رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد).

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على (السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى).

فرص أمطار خفيفة على (القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري).