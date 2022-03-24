"IDH" تستقبل وفد من شركة سيمنز هيلثينرز العالمية

الاقتصاد
هند الشربينى الرئيس
هند الشربينى الرئيس التنفيذى لـ"IDH" مع رئيس سيمنزهيلثنيرز
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قالت  الدكتورة هند الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة IDH، أن إستراتيجية الشركة  هى التوسع فى القطاع الصحى وتوفير خدمات التحاليل والأشعة لمعامل البرج والبرج سكان فى مكان واحد وذلك فى إطاردعم منظومة التكامل التي توفر راحة المرضى وسرعة الحصول على النتائج وكافة الإجراءات تحت سقف واحد.

واستعرضت الشربيني، خلال لقائها بوفد من شركة سيمينز هيلثنيرز العالمية، رؤية شركة IDH  وخططها الطموحة للقطاع الصحى فى مصر خلال هذا العام والسنوات المقبلة كأحد أكبر شركات الخدمات الطبية التي تعمل الأن فى مصر وذلك من خلال التركيز على علوم الأشعة والطب التشخيصى والذى يعد من أهم عوامل الإرتقاء بصحة ومستقبل المرضى وعامل حاسم فى اتخاذ القرار المناسب للعلاج.


واعرب الدكتور بيرند أونيسورجه Dr.Bernd Ohnesorge رئيس شركة سيمنز هيلثنيرز لمناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، عن سعادته بزيارته لمصر وإنبهاره بما شاهده ولمسه لمستوى الفروع والتجهيزات لمراكز البرج سكان ونظم العمل الادارية والطبية.

 

وأكد على تقديره لدور مصر الريادى فى إفريقيا ومساندة الحكومة المصرية للقطاع  الخاص لعبور الأزمة العالمية المتمثلة فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ودورها الفعال لتخفيف الأثر الإقتصادى مما يدعم القطاع الصحى لجلب مزيد من الإستثمارات والتوسع وفى النهاية أبدى حماسته لمزيد من التعاون والشراكة المستقبلية فى تزويد IDH بأحدث الاجهزة االتكنولوجية فى مجال الأشعة التشخيصية وأجهزة التحاليل للفروع المخطط إفتتاحها.


من جانبه قال الدكتور أحمد وفائى مدير مراكز البرج سكان، إن IDH تولى إهتماما كبيرا بتدريب الإطباء والكيميائيين والعاملين على أحدث تكنولوجيا مستخدمة وإستقطاب أرقى الكفاءات العاملة فى المجال الصحى.وتعد شركة سيمنز هيلثنيرز أحد أهم شركاء النجاح العالميين لشركة IDH  المالكة لمراكز تحاليل وأشعة البرج سكان فى مصر وخارجها.

وأوضح وفائي، أن لدى الشركة خطةتوسعية بالسوق المصري لمراكز الاشعة، موضحا أنه سيتم افتتاح ٣ مراكز أشعة جديدة بنهاية العام الجاري بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

التشخيص المتكاملة IDH التوسع فى القطاع الصحى سيمينز هيلثنيرز العالمية
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