مايو المقبل.. محاكمة ربة منزل أشعلت النار في والد زوجها المريض بالإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده والمستشار عبدالكريم محمد فخري والمستشار خالد أحمد زكي وسكرتير الجنايات عمرو زكي، محاكمة المتهمة "ب.ر.ر" ربة منزل لاتهامها بقتل المجني علية "ص.ع.م" والد زوجها إلى شهر مايو القادم.

وتعود القضية رقم 10213 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بالعثور علي جثة المجني عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.

واوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام المتهمه "ب.ر.ر" ربة منزل بقتل المجني عليه "ص.ع.م" والد زوجها مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم على إزهاق روحه، بأن استغلت كونه قعيد الفراش سكبت عليه مادة حارقه واشعلتها وقامت بإحراق المنزل وتركته حتى لقى مصرعه متأثرا بجراحه وذلك بسبب خلافات سابقة لطردها من المنزل وعند عودتها طالبها المجني عليه بتركها المنزل وقام بالاتصال بزوجها للحضور وإرغامها على ترك المنزل.

وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليها وبعرضها على النيابة العامه التي قررت أحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 22 مايو القادم لمحاكمتها.