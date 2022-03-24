عاجل.. اسعار الذهب في مصر تتراجع مع هبوط "الدولار "

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعات قوية بلغت في المتوسط 10 جنيه للجرام خلال منتصف تعاملات، اليوم الخميس، متأثرا بتراجع أسعار الذهب العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير السابقة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تعرضت لخسائر قوية مع هبوط سعر الاوقية عالميا بنسبة 2% لتصل إلى 1942 دولار، كما انخفض العامل الثاني المؤثر غي سعر الذهب الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش، وهو ما دفع سعر الجرام للهبوط بقيمة 10 جنيه في المتوسط مقارنة باسعار الذهب في ختام تعاملات الأمس.

وأوضح "نجيب"، أن سعر جرام الذهب "عيار 21" كسر حاجز 1000 جنيه؛ ليصل إلى 990 جنيه، وانخفض سعر جرام الذهب "عيار "24 إلى 1161 جنيه للجرام، وتراجع سعر جرام" عيار 18" إلى 850 جنيه، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 80 جنيه ليصل إلى 7920 جنيه.