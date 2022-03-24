جامع: حريصون على التوسع بتنظيم المعارض السلعية بكافة المحافظات لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية

خلال افتتاح معرض " أهلا رمضان "



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرةً إلى ان الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات بوقف تصدير عدد من السلع الأساسية بهدف الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي تزيد خلاله نسبة استهلاك المنتجات الغذائية.



وأوضحت جامع ان إقامة معارض "أهلًا رمضان" بالقاهرة والمحافظات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة إلى ان المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الاساسية ومن ثم احداث توازن فى الاسعار والتصدي لموجات الغلاء.



وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المصري وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.



واضافت جامع ان هناك تنسيق مستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا، مشيرة إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على استقرار الاسعار ومواجهة الارتفاعات غير المبررة بها.