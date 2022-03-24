مواني البحرالأحمر تتداول1917طن بضائع عامة ومتنوعة و397 شاحنة و79 سيارة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


شهدت مواني البحر الاحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 10 سفينة خلال اليوم

فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1530 طن بضائع عامة ومتنوعة و178 شاحنة و52 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 387 طن بضائع عامة ومتنوعة 219 شاحنة و27 ملاكي
هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة و24 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و8 ملاكي والسفينة COPERNICO إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 142 طن بضائع عامة و245 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و3 ملاكي وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1530 طن بضائع عامة و3 ملاكي.


كما غادر ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 40 سيارة متجهة إلى جدة.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى برشلونة

قرار جديد في النادي الأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل. تراجع اسعار "الدولار" في جميع البنوك المصرية

ليفاندوفسكي في طريقه لبرشلونة.. تفاصيل نارية

عاجل.. سانتوس يُعلن تشكيل البرتغال لمواجهة تركيا في تصفيات كأس العالم

خبر سار لموسيماني.. الأهلي يستعيد 4 لاعبين في أبريل

كيروش يستقر على ظهير الفراعنة أمام السنغال

"طُعن في رقبته بسبب شهامته".. "الفجر" تحاور أسرة مندوب المبيعات ضحية متسول بالعجوزة (فيديو وصور)