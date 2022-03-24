مواني البحرالأحمر تتداول1917طن بضائع عامة ومتنوعة و397 شاحنة و79 سيارة



شهدت مواني البحر الاحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 10 سفينة خلال اليوم

فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1530 طن بضائع عامة ومتنوعة و178 شاحنة و52 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 387 طن بضائع عامة ومتنوعة 219 شاحنة و27 ملاكي

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة و24 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 49 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 54 شاحنة و1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و8 ملاكي والسفينة COPERNICO إلى عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 142 طن بضائع عامة و245 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و3 ملاكي وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1530 طن بضائع عامة و3 ملاكي.



كما غادر ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 40 سيارة متجهة إلى جدة.