رئيس التنمية الصناعية ورئيس المشروعات الصغيرة بالبرلمان يبحثان مطالب مستثمري مرغم٢ ويقومان بجولة ببرج العرب



قام اللواء مهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان بعقد اجتماع موسع مع المستثمرين وحاجزى الوحدات الصناعية بمجمع مرغم ٢ للصناعات البلاستيكية والقيام بجولة تفقدية داخل المجمع وذلك لاستعراض مطالب المستثمرين داخل مواقعهم الانتاجية وذلك بحضور الدكتور محمد جمال نائب محافظة الاسكندرية والدكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من قيادات هيئة التنمية الصناعية واعضاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله عبد الغني وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفي محمد المختار امين اللجنة وممثلين عن وزارة التنمية المحلية ومصلحة الضرائب.



وصرح اللواء الزلاط ان الزيارة تاتي في اطار الحرص المشترك لهيئة التنمية الصناعية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان على المتابعة المستمرة لسير الاعمال بالمجمعات بكافة محافظات الجمهورية وتذليل اية معوقات قد تواجه المستثمرين وخاصة صغار الصناع ورواد الاعمال، مشددا على تسخير الهيئة لكافة اداواتها وخبرائها لمساندة صغار المستثمرين منذ الخطوة الاولى من تخصيص الوحدات لهم مرورًا باستخراج التراخيص وكذا المساندة في تذليل اي تحديات قد تواجههم خلال العملية الانتاجية والمتابعة المستمرة لما بعد الانتاج.



هذا وتاتى الجولة اليوم في اطار الزيارات الميدانية لوفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إلى عدد من المحافظات ومنها الاسكندرية، للوقوف على المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسير العمل داخل المجمع الصناعي وتفقد منظومة الصيانة والمرافق داخل المجمع.



وخلال الاجتماع اكد الزلاط على حرص نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تضافر جهود كافة اجهزة الوزارة لاتاحة كافة الخدمات اللازمة للانشطة الانتاجية فى مختلف المناطق والمجمعات الصناعية، وتيسير منظومة الاجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة فى اقل وقت ممكن .



وفي هذا السياق اكد الزلاط على تشكيل الهيئة لجان متابعة فنية لبحث مطالب ومشاكل المستثمرين بالمجمعات الصناعية بكافة المحافظات التي تم الطرح بها للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمليات الانتاجية وتذليل المعوقات لضمان انجاح المجمع.



واوضح رئيس الهيئة ان مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية والذي تم طرحه أمام المستثمرين باجمالي 204 وحدة، تم تخصيص ١٩٧ وحدة للمستثمرين، وجاري إنهاء تخصيص باقي الوحدات، مضيفا أن مجمع مرغم 2 يعد استكمالًا للنجاح الذي تحقق في مجمع مرغم 1، والاقبال الكبير من المستثمرين على حجز وحدات به خير دليل... مشيدا بمستوى خطوط الانتاج بالوحدات الصناعية التى بدأت التشغيل بالمجمع وجودة المنتجات المصنعة وفق اعلى المعايير التكنولوجية لصناعة المنتجات البلاستيكية.



هذا وقد قاما رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان والوفد المرافق لهم بزيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب وتفقد عدد من المشروعات الانتاجية وشبكات البنية التحتية بالمنطقة