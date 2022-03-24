بمشاركة دولية واسعة..إنطلاق معرض العقارات الدولي 2022 بدبي



انطلقت فعاليات معرض العقارات الدولي 2022 الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبحضور ومشاركة مئات العارضين العقاريين الدوليين، وأكثر من 600 مستثمر عقاري عالمي.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة للاستثمار العقاري وأبرز المستجدات والتطورات في كلّ ما يتعلق بالخدمات العقارية المبتكرة والمتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن إلى جانب اشتماله على برنامج زيارات واجتماعات مكثّفة على مدار أيام انعقاده.

ويمثل المعرض بداية فصل جديد للقطاع العقاري في فترة يشهد فيها العالم تحولًا نوعيًا نحو المرونة والابتكار والتحول الرقمي حيث من شأن هذا الحدث أن يشكّل منصة فعّالة لتحفيز نمو القطاع العقاري في إمارة دبي على الصعيدين المحلي والعالمي خصوصًا في الوقت الذي باتت فيه معظم الخدمات العقارية خدمات رقمية متاحة عبر التطبيق الذكي "دبي ريست".

وعقد على هامش اليوم الأول للمعرض مؤتمر بمشاركة عدد من الجهات العقارية المحلية والدولية سلّط خلاله المتحدثون الضوء على الفرص والتحديات والتجارب المختلفة في القطاع واستعرضوا إمكانيات الشراكة المستقبلية.

واستعرض اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتسلط "أراضي دبي" من خلال شراكتها الاستراتيجية للحدث الضوء على أبرز وأهمّ خدماتها ومبادراتها المبتكرة وتحديدًا التطبيق الذكي "دبي ريست" الذي يعدّ المنصة الذكية للخدمات العقارية ويتم من خلاله أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار والمستأجرين والوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين والمقيميين العقاريين والمستثمرين وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري حيث يتجاوز عدد الخدمات العقارية المتوفّرة من خلال التطبيق 100 خدمة تغطي كل ما يتعلق بالشأن العقاري وتحسين تجربة المتعاملين والمستثمرين على حدّ سواء.

ويعتبر معرض العقارات الدولي منصة رئيسية لتعزيز فرص التواصل بين مختلف الجهات المعنية في القطاع العقاري عن طريق تعزيز الشراكات التجارية والتعاونية مع المستثمرين والشخصيات البارزة في القطاع حيث يهدف إلى دعم الشركات العقارية من خلال الترويج لمشاريعها، ومنحها ميزة في سوق شديدة التنافسية.

وسيشهد الحدث استعراض العديد من الخدمات والمشاريع على حد سواء لمختلف المطورين العقاريين المشاركين ماسيسهم في تعزيز التقدم الاقتصادي وتمكين الاستدامة في الإمارة واتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال في القطاع العقاري إلى جانب دور المعرض كذلك في تعزيز المعرفة والوعي حول التطورات الحالية في السوق العقاري من خلال نخبة من أصحاب الشأن والخبراء العقاريين المحليين والدوليين.

وعلى هامش المعرض زار كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المغربية مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف تبادل التجارب والخبرات المشتركة وتحديدًا فيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع العقاري إلى جانب الاطلاع على إنجازات "أراضي دبي" على صعيد القطاع العقاري.

وسجل معرض العقارات الدولي هذا العام نموًا في عدد العارضين من أنحاء العالم الذين يستعرضون مشاريع متنوعة للمستثمرين بما في ذلك مشاريع من دول مثل البرتغال واسبانيا والولايات المتحدة والبرازيل ودول أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي ودول آسيا وغيرها من الدول حول العالم الأمر الذي يؤكد أن دبي باتت وجهة عقارية عالمية فريدة.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث إجراء صفقات بيع مباشرة على أرض المعرض للمشترين المهتمين بالإضافة إلى استعراض مجموعة كاملة من الخصائص من مساكن فائقة الفخامة وغيرها من الوحدات العقارية ذات الأسعار المعقولة في دولة الإمارات.

